جهود للحماية المدنية لإنقاذ السيارات العالقة في الأمطار

حصلت "الدستور" على صور توضح الجهود المبذولة من قطاع الحماية المدنية في مواجهة الأمطار، وتتمثل الجهود في رفع درجة الاستعداد بغرفة الطوارئ، وتواجد مكثف للقيادات والضباط ومعدات الحماية المدنية في جميع المناطق، التي تحتاج إلى تدخل سريع، وجرى الدفع بقوات احتياطية في المناطق الأكثر ضررًا.وتدخلت وحدة الإنقاذ لإغاثة بعض المواطنين ممن علقت سياراتهم في مياه الأمطار، وتنتشر سيارات الطوارئ خلال فترة سقوط الأمطار للتدخل بأقصى سرعة لحل الأزمات، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية للتعامل الفوري مع تجمعات المياه والتنسيق مع شرطة النجدة للاستجابة الفورية مع البلاغات.