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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وجبة غذائية ومكافأة لعمال «الطقس السيء» بالمنوفية

الخميس 12/مارس/2020 - 10:24 ص
امطار
امطار
ولاء القاضى
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أمر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، بصرف وجبة غذائية ومكافأة فورية للعاملين بشفط تجمعات مياه الأمطار بنطاق المحافظة، كما شدد على رؤساء الوحدات المحلية والقطاعات بضرورة التعامل الفوري مع موجة الطقس السيء ورفع درجة الطوارئ وشفط تجمعات الأمطار بجميع نواحي المحافظة والتواجد الميداني بالشارع للتعامل مع أي ظروف طارئة.

بدأت منذ الصباح الباكر جميع أجهزة المحافظة بالتعامل الفوري مع تجمعات الأمطار باستخدام المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياة، وأمر المحافظ بدفع المزيد من المعدات اللازمة من عربات الكسح وماكينات الشفط، مشيرا إلى تفعيل غرف العمليات لتلقي أي بلاغات تتعلق بشفط مياه الأمطار أو أعمدة الانارة حفاظا علي صحة المواطنين.

كان محافظ المنوفية قد أصدر توجيها أمس برفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الطقس السيئ والتعامل الفوري والتنبيه بالابلاغ عن أية أعطال أو أعمدة إنارة بها أسلاك مكشوفة، كما أهابت المحافظة بالمواطنين عدم لمس أعمدة الإنارة.


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