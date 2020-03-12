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الخميس 12 مارس 2020 الموافق 17 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رد أمريكى قوى على الهجوم الصاروخى قرب بغداد.. وسقوط قتلى

الخميس 12/مارس/2020 - 06:35 ص
قوات أمريكية في العراق
قوات أمريكية في العراق
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قتل 18 مقاتلًا على الأقل في صفوف قوات الحشد الشعبي العراقي بغارات جوية في منطقة البوكمال غربي سوريا قرب الحدود مع العراق، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد: «قتل 18 عنصرًا من قوات الحشد الشعبي العراقي في منطقة الحسيان في منطقة البوكمال، في قصف نفذته ثلاث طائرات استهدفت قاعدة الإمام علي ومنطقة الحسيان في منطقة البوكمال بالقرب من الحدود مع العراق، التي تتخذها المليشيات الموالية لإيران مقرات عسكرية لها».

ويأتي ذلك بعد سقوط 18 صاروخًا على قاعدة التاجي العسكرية التي تؤوي جنودًا أمريكيين شمال بغداد، ما أسفر عن مقتل جنديين أمريكي وبريطاني ومتعاقد أمريكي، بحسب ما كشف مسؤول عسكري أمريكي.

والبوكمال، حيث يوجد منفذ حدودي بين العراق وسوريا، تعد مدينة حاسمة بالنسبة لمساعي إيران من أجل تعزيز سطوتها المتنامية على ممر يمتد من طهران إلى بيروت.

وانتزعت قوات الحشد الشعبي العراقية المدعومة من إيران السيطرة على البوكمال المطلة على نهر الفرات من تنظيم داعش في أواخر عام 2017.

من جانبها، دانت الرئاسة العراقية الهجوم على معسكر التاجي شمالي بغداد، الذي تسبب في مقتل 3 عسكريين من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وقالت الرئاسة في بيان إنها تدين الاعتداء الإرهابي على قاعدة التاجي العسكرية العراقية بقصف بصواريخ كاتيوشا، والذي أدى إلى خسائر في الأرواح وإصابات لعدد من المدربين والمستشارين ضمن قوات التحالف الدولي التي تعمل في العراق في نطاق محاربة الإرهاب، بدعوة من الحكومة العراقية.

وأضاف البيان، «إن هذا الاعتداء يعد استهدافًا للعراق وأمنه»، وأكدت الرئاسة على ضرورة إجراء التحقيقات الكاملة للوقوف على خلفياته وتعقب العناصر المسؤولة عنه.

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