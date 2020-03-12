«المرور» تعلن غلق ٣ طرق رئيسية بالوادي الجديد

أعلنت الإدارة العامة للمرور غلق 3 طرق رئيسية بمحافظة الوادي الجديد، نظرًا لوجود رياح محملة بالأتربة مما يسبب انعدامًا في الرؤية على السائقين.وأغلقت إدارة المرور طريق «أسيوط ـ الخارجة»، وطريق «الواحات البحرية ـ الفرافرة»، وطريق «باريس ـ الخارجة» بطول 90 كيلو طريق داخلي.واستعدت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مدير الإدارة العامة للمرور، بعد توقعات الأرصاد الجوية، لموجة الرياح المحملة بالأتربة وهطول الأمطار على الطرق، وذلك بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، باتخاذ كافة الإجراءات المرورية وتشغيل سيارات الإغاثة على كافة الطرق، والتواجد المرورى الفعّال لأى طارئ، ووضع رقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة.كما أهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور، حفاظا على سلامتهم.وتنسق الإدارة العامة للمرور مع هيئة الأرصاد الجوية؛ لمتابعة حركة الرياح أو هطول الأمطار على الطرق، وتجهيز رجال المرور لإجراء عمليات غلق أو تحويلات بالطرق لمنع وقوع الحوادث المرورية أو ظهور أى معوقات سواء أعطال أو مصادمات.كما كثفت المرور من تواجد أفرادها على الطرق، بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية؛ للاستعداد لتحذيرات الأرصاد الجوية بعد ظهور رياح محملة بالأتربة وهطول الأمطار على الطرق السريعة والزراعية والساحلية والصحراوية.