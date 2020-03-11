مبعوث «الصحة العالمية»: لم يتم اكتشاف علاج لكورونا حتى الآن (فيديو)

قالت دكتورة مها الرباط، مبعوث منظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا، إن سبب إعلان فيروس كورونا كـ "وباء عالمي" لما يمثله كمشكلة عالمية، لافتة إلى أن عدد المصابين وصل إلى 120 ألف حالة.وأضافت مبعوث منظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "mbc masr"، أنه يمكن التقليل من حالات الإصابة بالفيروس ومنعه من الإنتشار من خلال اتباع الإجراءات المطلوبة.وأوضحت مبعوث منظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا، أن أهم ما يتم بعد اكتشاف الحالات، متابعة المخالطين وإجراء التحاليل لهم.وأشارت مبعوث منظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا، إلى أنه لم يتم اكتشاف علاج لكورونا حتى الآن، وكلها تجارب.