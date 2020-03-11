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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

داعية: الفتن الشديدة تكشف الخائن من الوطنى (فيديو)

الأربعاء 11/مارس/2020 - 06:23 م
رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز
أحمد عبد الرازق
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قال الداعية رمضان عبدالمعز، إن الفتنة الشديدة تكشف الخائن من الوطني وهذا ما تكشفه الأزمات، حيث يتبعها رخاء.

وأضاف عبد المعز، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الشخص المنصف هو الذي لا تحكمه الأهواء والعواطف، ومن يحكم بالعدل والحق يرى أننا نتقدم في مصر ونتجه نحو التغيير المستمر وفي صعود دائم من بناء وأمن واستقرار، لكن غير المنصف مهما فعلنا فلن يعترف بما نحن فيه من خير.

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