إليسا تهاجم الحكومة اللبنانية بعد استقبال طائرة إيرانية: «سكروا حدودنا»

انتقدت الفنانة اللبنانية إليسا، الحكومة اللبنانية بعد استقبال طائرة قادمة من إيران والتي تحتل الترتيب الثالث عالميًا في نسبة الإصابة بكورونا.وقالت إليسا، في منشور لها عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "شو هالمزرعة اللي عايشين فيها نحنا؟ وقفوا الطيارات من ميلانو بس احزرو شو؟ في طيارة واصلة الليلة من طهران! معقول الاستلشاء أكتر من هيك؟ يا جماعة دول العالم المتطورة ما عم فيها تضبط كورونا كيف بدكن نعمل ونحنا مطارنا وحدودنا فلتانة؟ سكّروا حدودنا".يذكر أن عدد الإصابات بكورونا في لبنان وصل حتى اليوم 61 إصابة وتم عزل بعضهم في مستشفى رفيق الحرير الجامعي، وسجلت حالة وفاة واحدة، و3 حالات في حالة حرجة.