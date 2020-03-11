مصرع مسجل شديد الخطورة فى تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بالإسماعيلية

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام من تحديد مكان اختباء أحد أبرز العناصر الجنائية شديدة الخطورة بإحدى المزارع بالظهير الصحراوى بمحافظة الإسماعيلية والهارب من السجون منذ يناير 2011، أثناء تنفيذ عقوبة السجن المؤبد فى قضية "قتل عمد" والهارب من تنفيذ 20 حكمًا أبرزها "3 إعدام – 11 مؤبد – 2 حبس" في قضايا "سطو مسلح – قطع طريق – قتل عمد – سرقة بالإكراه – اتجار بالمخدرات – خطف – سلاح دون ترخيص".وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المزرعة المشار إليها وتبادل إطلاق النيران معه، مما أسفر عن مصرعه وعثر بحوزته على "بندقية آلية – عدد من الخزن – كمية من الطلقات النارية – مبلغ مالى".تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتتولي النيابة العامة التحقيقات.