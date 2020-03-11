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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«فتش عن الخيانة».. إحالة قاتل شقيقه في منشأة القناطر للجنايات

الأربعاء 11/مارس/2020 - 04:12 م
متهم
متهم
ندى حمدي
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أحالت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام الأول نقاش متهم بقتل شقيقه إلى محكمة الجنايات؛ حيث تبين أن المتهم عقب اكتشاف علاقة زوجته الآثمة بشقيقه قرر الانتقام منه.

باشر التحقيقات وأعد أمر الإحالة محمد رفعت خليفة وكيل أول نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية بعدما تسلمت النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة حول الواقعة وتقارير الطب الشرعي حول الصفة التشريحية لجثة المجني عليه والأدلة الجنائية حول الآثار البيولوجية من مسرح الجريمة.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، كما نسخت النيابة نسخة من القضية وأحالت بها زوجة المتهم إلي محكمة الجنح عقب اتهام زوجها لها بالزنا مع شقيقه القتيل.

ومثل المتهم جريمته وسط حراسة أمنية مشددة واستعانت النيابة بأحد أفراد الأمن الذي شرح المتهم عليه كيفية قتل شقيقه حيث قال أنه انهال عليه ضربا بشاكوش ضخم حتى تفجرت الدماء من رأسه ثم قام بلفه في بطانية ودفنه في حفرة أسفل سلم المنزل.

وكشفت التحقيقات برئاسة عمرو عباس مدير نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية أن المجني عليه اكتشف خيانة زوجته له مع شقيقه وأنهما يرتبطان بعلاقة آثمة من فترة قاربت علي عام بعدما فوجئ بمقطع فيديو لهما أثناء ممارسة الرذيلة ما أثار غضبه وتشاجر مع زوجته التي نفت علاقتها بشقيقه وتركت له منزل الزوجية بعد 7 سنوات من الزواج وإنجاب طفلين.

وعن يوم الجريمة قال المتهم أنه أثناء تواجده بغرفته في المنزل الذي يقيم به شقيقه التقي به وواجهه بمقاطع الفيديوهات المنتشرة بالبلدة إلا أن شقيقه حاول نفيها وتشاجر معه واشتبكا بالأيدي حتى تناول المتهم قطعة حديدية كبيرة تثبت أعلى العصا الخشبية للشاكوش وضربه بها على رأسه حتى فارق الحياة، واتهم المتهم خلال التحقيقات زوجته بالزنا لعلاقتها الحرام مع شقيقه القتيل.

وأضاف المتهم معترفا بجريمته في التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة: "أخويا ومراتي فضحوني
وشرحت التحقيقات أن المجني عليه كان متزوجا من سيدتين وارتبط بزوجة شقيقه بعلاقة غير شرعية ويصور لقاءاته الحرام معها خلسة دون علمها حتى تسربت مقاطع الفيديو وشاهدها الكثير من أهالي البلدة وشاعت علاقتهما للجميع".

تلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بتلقي مركز شرطة منشأة القناطر بلاغا من فتاة 17 سنة بتغيب والدها 50 سنة نجار عقب سماعها مشاجرة بينه وبين عمها 39 سنة نقاش داخل غرفة العم في المنزل ولم يظهر والدها حتى اليوم التالي.

أجريت تحريات برئاسة العميد طه فوده رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد محمد عرفان مفتش المباحث والتي أسفرت عن صحة أقوال الفتاة واختفاء والدها، فتم استدعاء عمها لمواجهته بأقوالها حول حدوث مشاجرة بينه وبين شقيقه قبل اختفاؤه فاعترف أنهما تشاجرا ثم انصرف شقيقه ولا يعلم المكان الذي توجه إليه.

شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتوصلت التحريات إلي انتشار مقطع فيديو في البلدة لعلاقة جنسية جمعت بين المتغيب وزوجة شقيقه ما أثار غضب الأخير خاصة منذ أسبوع عندما تأكد من صحة الشائعات المنتشرة وشاهد مقطع الفيديو لزوجته مع شقيقه.

تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف أنه استدرج شقيقه إلي غرفته في المنزل الذي يقيمان به سويا وحدثت مشادة كلامية بينهما فقام بضربه بشاكوش على رأسه حتى فارق الحياة وحمله ودفنه أسفل سلم المنزل.

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