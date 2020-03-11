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الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تؤكد استعدادها للإسهام فى مكافحة كورونا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 03:59 م
كورونا
كورونا
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أكدت الصين "مجددًا" اليوم الأربعاء، استعدادها لتقديم مساهماتها إلى المجتمع الدولي في مكافحة مرض الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس "كورونا " الجديد (كوفيد-19)، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه جهودها للوقاية من تفشي المرض والسيطرة عليه داخل البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج"- في تصريح اليوم الأربعاء- إن تعزيز التواصل والتعاون بين مختلف بلدان العالم في مواجهة المرض المعدي مهم للغاية، لحماية سلامة الصحة العامة على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن الجانب الصيني أرسل خبراء مختصين إلى إيران والعراق لمساندتهما في الوقاية من الفيروس والسيطرة عليه، كما سيتم إرسال فرق طبية إلى الدول والمناطق الأخرى التي تحتاج للمساعدة في هذا الشأن، بما فيها إيطاليا.

وأضاف أن التأثيرات السلبية الناجمة عن تفشي الفيروس على الاقتصاد الصيني مؤقتة ومحدودة، حيث لم يظهر انتقال لسلسلتي الصناعة والتوريد من الأراضي الصينية إلى خارجها حتى الآن.

وأعرب المتحدث- تعليقًا على البيان المشترك الذي أصدره وزراء خارجية الدول النووية الخمس: "فرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة" إضافة إلى الصين- وأكدوا خلاله "مجددا " التزامهم بقواعد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية - عن أمل (بكين) في تعزيز التنسيق والتعاون بين تلك الدول، حفاظًا على نظام "الحد من التسلح " على أساس المعاهدة والنظام العالمي القائم على القانون الدولي.

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