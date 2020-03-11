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الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التضامن» تدرب شباب 5 محافظات على الحد من الطلاق خلال أيام

الأربعاء 11/مارس/2020 - 02:30 م
طلاق
طلاق
ولاء جمال
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يبدأ المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة"، بوزارة التضامن الاجتماعي، الأسبوع المقبل، فعالياته التدريبية لتدريب الشباب داخل مراكز الشباب داخل محافظات الدقهلية، الفيوم، القاهرة، الإسماعيلية وجنوب سيناء، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة.

وأكدت وزارة التضامن، في بيان، أن الهدف من التدريبات بمراكز الشباب هو الوصول لقاعدة عريضة من المستهدفين على نحو موازي للعمل بالجامعات وإيصال الرسائل الخاصة بالبرنامج لهم.

ويقدم هذه التدريبات كوادر شبابية تم تدريبهم من خلال ورش عمل على الدليل التدريبي الخاص بالمشروع وإعدادهم كمدربين داخل مراكز الشباب وسيتضمن التدريب ورش تفاعلية حول تطبيق الأساليب والطرق العلمية الصحيحة للحفاظ على التفاهم بين الزوجين وتدعيم الترابط الأسري والتدريب على فض المنازعات بين الزوجين لخفض مستوى نسب الطلاق.

وبدأت المرحلة الأولى من التدريبات في 7 محافظات وهي أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، البحر الأحمر، أسيوط والوادي الجديد، في الفترة من 29 فبراير الماضي وحتى 5 مارس الجاري.

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