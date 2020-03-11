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الأربعاء 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصر تشتري 350 ألف «كاشف كورونا».. وتطهير 25 فندقًا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 01:03 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم، والذي شهد مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات المهمة على المستوى؛ الاجتماعي، والاقتصادي، والتنموي.

وخلال الاجتماع، قدَّمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عرضًا حول الموقف الخاص بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنَّ منظمة الصحة العالمية أعلنت عن الإحصائيات المتعلقة بالموقف العالمي للفيروس حتى الإثنين 9 مارس، إذ بلغ إجمالي الحالات المؤكدة على مستوى العالم 109577 حالة في 104 دول، توفي منهم 3809 حالات، فيما بلغ عدد الحالات المؤكدة بالصين فقط 80904 حالة، من بين الحالات المؤكدة على مستوى العالم، توفي منهم 3123 حالة.

كما أشار تقرير منظمة الصحة العالمية بشأن الموقف العالمي لانتشار فيروس كورونا المستجد حتى الإثنين 9 مارس إلى أن هناك 3 دول جدد أبلغت عن وجود حالات COVID-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية وهي (بنجلاديش– ألبانيا– باراجواى).

وفيما يتعلق بالموقف الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر حتى الثلاثاء 10 مارس، أشارت وزيرة الصحة إلى أن اجمالي الحالات المؤكدة حتى الآن وصل إلى 60 حالة (8 حالات تم اكتشافها بشكل مباشر و52 حالة عن طريق إجراءات الترصد والتقصي)، منوهة إلى أن 26 حالة من تلك الحالات تحولت من إيجابي إلى سلبي، وتوفيت حالة واحدة فقط من إجمالى الحالات المؤكدة.

الوضع الحالي لمستشفيات العزل

وتناولت وزيرة الصحة الوضع الحالي لمستشفيات العزل، التي أقيمت في كل من النجيلة بمحافظة مطروح، وأبوخليفة بمحافظة الإسماعيلية، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الاسرة فى المستشفيين بلغ 163 سريرًا، هذا إلى جانب 64 سرير عناية مركزة، و50 جهاز تنفس صناعي.

وتطرقت الوزيرة إلى الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل منظومة العمل بغرفة عمليات الغرفة المركزية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، والتى تتعامل مع كافة البلاغات والاستفسارات الواردة حول الفيروس.

كما تناولت الوزيرة الإجراءات التى تم إتخاذها لتجهيز مستشفيات العزل بكافة المستلزمات الطبية والعلاجية اللازمة للتعامل الفورى مع الحالات المصابة بفيروس "كورونا المستجد"، وكذا ما يتعلق بتوافر الأطقم الطبية المدربة للتعامل مع مثل هذه الاحداث، هذا فضلًا عن توافر عربات الإسعاف ذاتية التعقيم، التى تساعد فى نقل الحالات المصابة إلى مستشفيات العزل.

المعامل المركزية

كما أشارت الدكتورة هالة زايد إلى أنه تجهيز 8 معامل مركزية وفرعية بالتجهزات والقوى البشرية، وجارٍ العمل على تجهيز معمل فرعي بكل محافظة على مستوى الجمهورية للتعامل مع الحالات الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

ولفتت إلى التعاقد على عدد 250 ألف من الكواشف الخاصة باختبار الـPCR وجارٍ العمل على توفير كميات أخرى ويتم التوريد حسب الطلب، هذا فضلًا عن التعاقد على 100 ألف من كواشف الاختبار السريع لمسح الوافدين من خلال المنافذ الجوية والبحرية، وبعض الاحتياجات الداخلية ويتم التوريد حسب الحاجة، كما أنه جار العمل على توفير وتجهيز الفحص بالـPCR في جميع المحافظات السياحية.

إجراءات الحجر الصحي

وحول إجراءات الحجر الصحي في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، أشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم تجهيز عدد 37 منفذًا للحجر الصحي بالتجهيزات والقوى البشرية المدربة على إجراءات الطوارئ والإستجابة السريعة ومكافحة العدوى،

وأضات أنه منذ يوم 8 يناير الماضى وحتى 9 مارس الجارى تم مناظرة عدد 224509 من الوافدين من الخارج عبر مختلف المنافذ من الدول الأكثر خطورة، كما تم تطهير عدد 2490 طائرة وحقائب المسافرين، مشيرة إلى أنه تم ايضًا بالتعاون مع القوات المسلحة تنفيذ خطة تطهير للفنادق الثابتة والمتحركة بالمحافظات السياحية بالإضافة لتطهير الموانئ والمطارات ووسائل النقل وذلك لضمان عدم انتشار الفيروس، حيث تم تطهير عدد 25 فندقًا (11 فندقًا ثابتًا + 14 فندقًا متحركًا) بالأقصر، وكذا تطهير عدد (7) فنادق بمحافظة أسوان.

وفيما يتعلق بدراسة الوضع الوبائي بين السائحين، أوضحت وزيرة الصحة أنه تم عمل مسح لعينة عشوائية بنسبة 20% من نزلاء الفنادق العائمة، و10% من نزلاء الفنادق الثابتة بالأقصر وأسوان، والتي تقدر بحوالي خمسة فنادق، وقد أثبتت النتائج سلبيتها للفيروس.

وأعلنت وزيرة الصحة أنه تم تخصيص حملة توعوية على موقع الفيس بوك، واستعرضت الوزيرة عددًا من الرسائل التوعوية التى يتم إطلاقها عبر الفيسبوك لحماية الشخص ومن حوله من الاصابة بفيروس"كورونا المستجد".

وحول السياسات والإجراءات الاحترازية التى يتم اتخاذها لتجنب الإصابة بفيروس "كورونا المستجد"، أشارت وزيرة الصحة إلى الإجراءات الإحترازية على المستوى الشخصي، وكذا ما يتعلق بالمحافظة على النظافة العامة فى مختلف الاماكن وكافة مواقع العمل.

كما استعرض وزراء: التعليم العالى والبحث العلمى، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والنقل، والطيران المدنى، الجهود المبذولة في القطاعات التابعة لوزاراتهم لمواجهة فيروس " كورونا المستجد".

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