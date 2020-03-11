خلال لقائه محامين المنيا.. إلياس: مهمتى أن يكون المحامى مقبولًَا لدى كافة الجهات

أكد الدكتور إبراهيم إلياس وكيل كلية حقوق الفيوم والمرشح علي منصب عضوية مجلس نقابة المحامين أن، أهم بنود برنامجه الانتخابي تتركز علي إعادة بناء المحامين من النواحي النفسية والمادية وأن يكون مقبولًا لدي كافة جهات الدولة مع ضمان وجود دخل ثابت يساعده في تلبية حاجاته الأساسية من مسكن ومكتب وسيارة.وقال إلياس، خلال لقائه بمحامين محافظة إلمنيا مساء اليوم أن، بنود برنامجه ليست الإستهلاك الإعلامي و"الضحك علي ذقون المحامين" حسب قوله، بل هي قريبة وسهلة المنال، وسيتم تنفيذها من خلال النقابة نفسها التي تعد ولية أمر المحامين وعليها تلبية إحتياجاتهم وتحسين وضعهم.وشدد علي، ضرورة أن يكون أعضاء المجلس القادم علي توافق فكري حتي مع وجود الاختلافات الطبيعية، فمصلحة المحاماة لابد أن تكون الشغل الشاغل لكافة الأعضاء وليس إثبات الوجود.