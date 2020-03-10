«محامين» البحر الأحمر تحذر أعضاءها من الوجود بمقرات النيابات

حذرت نقابة المحامين بالبحر الأحمر، أعضاءها بعدم الوجود، اليوم وغدًا، بمقر النيابة العامة بالطابقين الثاني والثالث بمحكمة البحر الأحمر بمدينة الغردقة، حتى يتاح للجهات المختصة تعقيم المبنى، حفاظًا على الصحة.وأشار محمد جمعة، نقيب محامين البحر الأحمر، في تصريح، اليوم الثلاثاء، في بيان له، إلى أنه جرى التنبيه على محامي البحر الأحمر بعدم الوجود بالطابق الثاني والثالث بمقر النيابة العامة بمحكمة البحر الأحمر، لتعقيم المحكمة، بسبب التحقيقات التي أجرتها النيابة أمس بخصوص الحالة الألمانية المتوفاة بفيروس كورونا بمستشفى الغردقة.وأضاف، أن ذلك إجراء احترازي لا يستدعي القلق، من منطلق الحفاظ على الصحة العامة والالتزام بالتعليمات الخاصة، بالتعامل مع هذه الأزمة للحد من انتشار الفيروس.