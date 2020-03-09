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الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

جمال شعبان: الرجال أكثر عرضة للإصابة بكورونا

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:56 م
جمال شعبان
جمال شعبان
سناء إسماعيل
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حذر الدكتور جمال شعبان، أستاذ أمراض القلب، من استخدام بصمة اليد مطالبًا بإلغائها؛ لأن فيروس كورونا ينتقل أكثر من خلال التلامس أكثر من الرزاز.

كما حذر شعبان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، المُذاع عبر الفضائية المصرية، من استخدام قلم واحد فقط، في التوقيع يدويًا في أي عمل؛ لأنه يكون ناقل للفيروس.

وأوضح أن أكثر وسائل نقل الفيروس هي المصافحة والقبلات والأحضان، مؤكدًا أن نسبة انتقال المرض بين الرجال أكثر من النساء وربما يعود ذلك إلى نظافة يد المرأة بشكل مستمر طوال اليوم.

وأشار إلى أن هناك أخبار سارة اليوم وهي أن الصين أعلنت أن نسبة الشفاء وصلت إلى 70%، كما أنه تم الإعلان عن شفاء معمر يبلغ 100 سنة من العمر، وتوقف الإعلان عن حالات جديدة اليوم، وإغلاق عدد من المستشفيات في ووهان.

أضاف أن «الشيشة» تعتبر من أكثر أدوات نقل الفيروس؛ بسبب التلامس، والتناقل من يد لأخرى، مؤكدًا أن المدخنين كذلك عرضة للمرض بسبب انخفاض مناعة الجهاز التنفسي، وثبت أن الحالات التي تتفاقم أغلبهم من المدخنين وكبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة في القلب.

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