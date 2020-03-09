مصادر: 4 إصابات جديدة بـ«كورونا».. وتعقيم فندق بجوار المطار

وقرر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تعليق جميع الفعاليات التي تتطلب تجمعات كبيرة من المواطنين، حتى إشعار آخر، على أن تتولى الجهات المعنية تنفيذ القرار.

قالت مصادر بوزارة الصحة والسكان، إن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 59 حالة بعد اكتشاف 4 حالات جديدة اليوم.وأضافت المصادر، أن 3 حالات منهم في فندق مجاور لمطار القاهرة الدولي، واتضح من الفحوصات أنهم مخالطين للحالة الثانية للمصاب الكندى الذي أعلن عنه من قبل الوزارة، حيث قضى ليلة في الفندق قبل مستشفى النجيلة بمطروح، إلى جانب حالة بالغردقة مخالطة لحالة الألماني الذي أعلن عن وفاته أمس.وأشارت المصادر إلى أنه تم إغلاق أبواب الفندق وأخذ الإجراءات الوقائية اللازمة، منها التعقيم لمنع انتقال الفيروس.