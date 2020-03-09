تدفق عسكري تركي على إدلب السورية.. ماذا يخطط أردوغان؟

أدخلت تركيا أكثر من 250 شاحنة تحمل دبابات ومصفحات ومعدات عسكرية إلى إدلب السورية، كما تم رصد دخول رتل تركي آخر يتألف مما يزيد عن 60 آلية عسكرية من ضمنها دبابات وأسلحة ثقيلة باتجاه منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية، وفقا لقناة "مداد نيوز" السعودية.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، أكد أنه ورغم هدنة وقف إطلاق النار إلا أن تركيا تواصل حشد الآليات والجنود حيث بلغ عدد الآليات التركية التي وصلت سوريا منذ بدء الاتفاق التركي الروسي حول وقف إطلاق النار في إدلب إلى 600 آلية عسكرية بالإضافة لمئات الجنود ليرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت المنطقة منذ فبراير الماضي لأكثر من 4000 شاحنة وآلية عسكرية تركية تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات وكبائن حراسة متنقلة.

ويتجاوز عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب 9000 جندي تركي خلال نفس الفترة، فماذا يخطط أردوغان في إدلب؟.



