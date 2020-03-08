شيخ الطريقة الشبراوية يطالب بتأجيل الموالد خوفًا من كورونا

طالب الشيخ عبدالخالق الشبراوي، شيخ الطريقة الشبراوية، بتأجيل الموالد كإجراء وقائي من الإصابة بفيروس كورونا، تطبيقًا لقول النبي "لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة".وقال الشبراوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أن جمهور الفقهاء أكد أن دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة، وتأجيل الموالد يحمي الأنفس والبلاد من الفيروسات التي تأتي من الخارج.ولفت الشبراوي إلى أن قرار إلغاء المولد سيكون بيد رئاسة الجمهورية ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وأيضًا المشيخة العامة للطرق الصوفية.