مصادر: استقالة رئيس هيئة البريد

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن استقالة رئيس الهيئة القومية للبريد، عصام محمد الصغير، من رئاسة الهيئة، منذ قليل، ومن المرجح أن تصدر الوزارة بيانًا بعد قليل.وكانت هيئة الرقابة الإدارية كشفت عن أكبر قضية غسيل أموال لدى هيئة البريد المصري، الشهر الماضي، وتورَّط فيها عدد من موظفي الهيئة في مطروح.وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بالتجديد لعصام الصغير محمد رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لمدة عام، تبدأ من 16 يوليو 2019.