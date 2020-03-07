معارضة قطر تفضح فشل تميم فى مواجهة كورونا

كشف موقع قطريليكس عن الفشل الشديد الذي واجهه تميم بن حمد في التصدي لخطر تفشي فيروس كورونا المستجد في قطر، وإصابة أكثر من 120 شخصًا بالفيروس القاتل.وذكر الموقع أن تميم يحاول جاهدا إخفاء الأعداد الحقيقية للمصابين، كما حاول تهريب الكمامات بعدما تزايد الطلب عليها وعجزها بالأسواق.وكشف موقع باكستاني إحباط سلطات الجمارك الباكستانية محاولة تهريب كمية كبيرة من الكمامات في مطار إسلام آباد الدولي، مؤكدًا مصادرة ما لا يقل عن 10 أكياس مليئة بأقنعة الوجه بحيازة 3 ركاب كانوا على طائرة متجهة إلى الدوحة.وأفاد بأن تلك المحاولة تعتبر محاولة التهريب الثانية في أقل من 24 ساعة، بعد أن أحبطت قوة أمن المطار يوم الخميس الماضي، محاولة لتهريب كمية ضخمة من الأقنعة الجراحية بمطار إسلام أباد الدولي.وأضاف موقع قطريليكس بأن الحكومة الباكستانية حظرت تصدير أقنعة الجهاز التنفسي وسط تفشي فيروس كورونا القاتل، الذي أودى بحياة أكثر من 3000 شخص وأصاب الآلاف في مختلف بلدان العالم.