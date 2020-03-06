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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مختار جمعة يعزى فى وكيلى «الأوقاف»

الجمعة 06/مارس/2020 - 11:17 م
وزير الأوقاف الدكتور
وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة
أميرة العناني
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توفي الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة السويس، والشيخ هاني محمد أحمد إسماعيل، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية السابق، في حادث أليم.

ونعت وزارة الأوقاف، وزيرا وأئمة وقيادات وعاملين بخالص الأسى والحزن الشيخ محمد محمود العجمي، مدير مديرية أوقاف السويس، والشيخ هاني محمد أحمد إسماعيل، وكيل مديرية أوقاف الشرقية السابق، اللذين لقيا الله (عز وجل) اليوم إثر تعرضهما لحادث سير في طريقهما من السويس إلى أسيوط، وتدعو الله(عزوجل) أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يجزيهما خير الجزاء عما قدماه لخدمة الدعوة، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان، وأن يخلف أهلهما والوزارة فيهما خيرًا.

وكلف وزير الأوقاف الشيخ صبري ياسين، رئيس قطاع المديريات، بالتوجه على رأس وفد كبير إلى أسيوط لتقديم واجب العزاء لأسرتيهما نيابة عن الوزير والوزارة.

وأجرى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اتصالا هاتفيًا بكل من محمود العجمي، الأخ الأصغر للشيخ محمد العجمي ومحمد حسني ابن عم الشيخ هاني محمد إسماعيل بمستشفى بني سويف لتقديم واجب العزاء للأسرتين من جهة، والاطمئنان على انتهاء إجراءات تسلم الجثمان لكل منهما من جهة أخرى.

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