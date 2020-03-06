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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

بشير عبد الفتاح: اتفاق وقف إطلاق النار بين بوتين وأردوغان «مؤقت وملغّم»

الجمعة 06/مارس/2020 - 09:20 م
بوتين وأردوغان
بوتين وأردوغان
رباب الأهواني
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علق بشير عبد الفتاح، باحث متخصص في الشأن التركي، على دخول اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب السورية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان حيز التنفيذ، قائلًا": "إن ما تم التوصل إليه بالأمس في موسكو هو وقف مرحلي لإطلاق النار، حيث يأمل أردوغان في أن يكون دائما".

وأضاف "عبد الفتاح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "DMC"، مع الإعلامية سارة حازم، أن مشكلة إدلب والشمال السوري والعلاقة بين دمشق وأنقرة، وما بين أنقرة وموسكو، بالإضافة إلى القضايا الجوهرية والمزمنة، لم يتم حلها، لافتا إلى أن ما جرى هو وقف مرحلي ومشروط بإطلاق النار.

وأوضح بشير عبد الفتاح، أن أردوغان أعلن أنه من حقه الرد على أي عمل عسكري يطال قواته في إدلب، ما يعني أنه اتفاق نار ملغم ومؤقت، كما أنه لم يتعرض للخلافات الأساسية، فضلا عن أن أردوغان تنازل عن شرط ضرورة عودة القوات السورية إلى حدود سوتشي، ومعنى ذلك أن هذه توافقات مؤقتة وهشة ولا يمكن اعتبارها بداية لإنهاء التوتر في إدلب بقدر ما تعد وقف مؤقت لعملية الاشتباك العسكري على الأرض ما بين القوات التركية والسورية وكذلك الدعم الجوي الروسي.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب السورية (شمال غرب) بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس الجمعة (22:00 ت غ).

وقبل دقائق من دخوله حيز التنفيذ، كان القصف لا يزال متواصلا في المنطقة بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت قُتل جنديان تركيان بنيران القوات السورية، وفقا لوزارة الدفاع التركية.

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