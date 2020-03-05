وزير القوى العاملة: إطلاق 5 وحدات متنقلة لتدريب الشباب على الحرف بالقرى

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن أغلب العمالة التي يتم تدريبها في مصر وتنتقل مباشرة للتشغيل هي المدربة على الملابس الجاهزة.





وأضاف خلال حواره في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc، نعمل الآن على منحى جديد وهو ريادة الأعمال ويتم تدريب الشباب

بحيث يكون لديه حرفة لفتح مشروع معين ومنها "التركيبات الكهربائية"، وتكون مكافأة الثلاثة المميزين بحقيبة معدات يصل سعرها إلى 10 آلاف جنيه.

وأكد أن هناك قصص نجاح للشباب ووزارة الصناعة وجهاز تنمية المشروعات تساعدنا لخلق فرص عمل للشباب، موضحًا أنه تم إطلاق 5 وحدات متنقلة جديدة لتدريب الشباب بالقرى وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة".