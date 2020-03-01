أستاذ بـ«القومي للبحوث»: كورونا أخطر فيروسات القرن الحالي

قال الدكتور محمد أحمد علي، أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إن القرن الحالي شهد انتشار عدد من الفيروسات ابتداءً من فيروس "سارس" في 2003 يليه متلازمة الشرق الأوسط التنفسية يليه إنفلونزا الخنازير في 2009.وأضاف علي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسؤوليتي" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن كورونا فيروس جديد ولم يتحور من فيروس آخر رغم وجود تشابه بينه وبين سارس"، مشيرًا إلى أن أصابع الاتهام تشير إلى دور الخفافيش في نقل كورونا.وأضاف أن "كورونا أخطر الفيروسات التي ظهرت في القرن الحالي كونه سريع الانتشار، ويستهدف الأعمار الصغيرة والكبيرة ذات المناعة المنخفضة".وأكد الدكتور محمد أحمد علي أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، أن مصر لم تسجل إصابات بفيروس كورونا.وأشار إلى أن مصر لا تستطيع إخفاء تسجيل إصابات بفيروس كورونا كون ذلك سيؤدي إلى مزيد من الإصابات.وأوضح أن المركز القومي للبحوث توصل إلى لقاح لعلاج متلازمة الشرق الأوسط بعد عام من الأبحاث لكنه لن يستخدم في علاج كورونا، مؤكدًا أن العديد من مراكز الأبحاث تعمل على إيجاد لقاح لعلاج كورونا.