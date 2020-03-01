أبوبكر: «السخرية تؤثر على معنويات وزيرة الصحة.. نجيبلها معنويات منين؟»

انتقد الإعلامي خالد أبوبكر، حملات السخرية المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان سفر وزيرة الصحة هالة زايد إلى الصين، معلقًا: "وزيرة الصحة رايحة تغير جو مثلًا؟ دى رسالة سياسية وسفرها جاء بعد اجتماع صباحي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي".وأضاف أبوبكر ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي" أن هناك رسائل سياسية وعمل دولة تقوم بواجبها وهناك إدارة لهذه الدولة لا علاقة لها بالفيسبوك، حيث إن ذهاب الوزيرة للصين قرار سياسي من الطراز الرفيع يجب أن نقف له احترامًا.وتابع: "نجيب منين معنويات لوزيرة الصحة، هل الشطارة أصبحت فى عمل الكوميكس؟.. وهل يكون جزاؤها أن تتعرض لكل هذه السخرية.. هل هذا عدل؟.. ده ظلم ولن نجد أحد يتصدى للوظيفة العامة إذا استمر الأمر بهذا الشكل".