محمد رمضان يطرح كليب «أنت جدع» (فيديو)

طرح الفنان محمد رمضان أحدث أغنياته بعنوان "أنت جدع" على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".وصور محمد رمضان مشاهد الفيديو كليب بشكل حي وسط الجمهور في عدد من الشوارع بالقاهرة بين شوارع شبرا وإمبابة وغيرها.وفي سياق مختلف، يواصل محمد رمضان تصوير مشاهد مسلسله الدرامي الجديد "البرنس"، والمقرر أن يشارك به ضمن مارثون مسلسلات شهر رمضان المقبل، ويشارك في بطولة المسلسل كل من نجلاء بدر، نور اللبنانية، أحمد زاهر، رحاب الجمل، وآخرون، وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.