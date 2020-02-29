«معهد التغذية» يوضح 4 وجبات هامة للطفل بمرحلة الفطام (فيديو)

قال الدكتور مجدي نزيه، أستاذ ورئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، إن مرحلة الفطام تبدأ من سن الـ 6 شهور وحتى سنتين.وأضاف أستاذ ورئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، خلال حواره ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على فضائية "dmc"، أن الطفل يبدأ تناول الطعام منذ سن 6 شهور، ويتناول 4 وجبات في اليوم مع 3 رضعات من الأم.وأوضح أستاذ ورئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، أربعة وجبات هامة للطفل في مرحلة الفطام، وهم شوربة الخضار تضرب بالخلاط، وصفار البيض السائل بملعقة لبن والمهلبية، وعصير برتقال أو جوافة أو طماطم فريش،لافتًا إلى أنه ومع بداية الشهر السابع يتم إضافة الكبدة لشربة الخضار سواء كبدة دجاج أو لحوم بشرط أن تكون سليمة خالية من أي بقع أو تجمعات دهنية على الظهر، ومع بداية الشهر الثامن يبدأ يتناول اللحوم البيضاء والبقول عدس أو فول.