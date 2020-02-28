تامر عبدالمنعم: أصبحت ممثلًا بالصدفة (فيديو)

تحدث الفنان تامر عبد المنعم عن بدايته مع التمثيل قائلًا: إنه درس السيناريو بالمعهد العالي للسينما، وأنه أصبح ممثلا بالصدفة".أضاف تامر عبدالمنعم، خلال حواره ببرنامج "أون ست"، المذاع على فضائية "ONE" مع الإعلامية شيرين حمدى، أن الجميع لديه حلم ويسعى لتحقيقه:" «مفيش حد معندوش حلم، بس أنا فضّلت معهد السينما على معهد الفنون المسرحية».كما أوضح عبدالمنعم أن أولى التجارب التمثيلية له كانت مع الزعيم عادل إمام، والمخرج رامي إمام، حيث إنه حصل على 4 مشاهد في بدايته الفنية، من خلال فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" مع الفنان الراحل أحمد زكي بتزكية من المؤلف وحيد حامد.