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محمد العسيري
الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 300 كيلو دواجن مجهولة المصدر فى باب الشعرية

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:19 م
دواجن
دواجن
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تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندى، مدير الأمن، من ضبط 300 كيلو دواجن مجهولة المصدر داخل مخزن دون ترخيص بباب الشعرية.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده ضبط "أ. ع"، 33 سنة، صاحب مخزن مواد غذائية، لإدارته المخزن دون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية المجمدة مجهولة المصدر.

عُثر بداخل المخزن على 300 كيلو دواجن مجمدة "أجزاء دواجن، كبد وقوانص، بانيه"، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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