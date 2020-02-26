سيرين عبد النور تهنئ نجوى كرم بعيد ميلادها (فيديو)

حرصت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، على تهنئة مواطنتها الفنانة نجوى كرم، بعيد ميلادها والذي يوافق اليوم 26 فبراير.ونشرت عبد النور فيديو لها برفقة كرم عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" وعلقت عليه قائلة: "بحبك قد ما في حب بالدني، وبتمنالك النور والفرح الدائم لقلبك الحلو المليان طاقة إيجابية ينعاد عليكي بالسلام والأمان الله يحميلي ياكي من كل شر".وكانت نجوى كرم احتفلت بعيد ميلادها برفقة عددًا كبيرًا من جمهورها ببيروت وتلقت العديد من رسائل تهانيهم لها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.