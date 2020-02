سيرين عبد النور تهنئ نجوى كرم بعيد ميلادها (فيديو)

View this post on Instagram

بحبك قد ما في حب بالدني، وبتمنالك النور والفرح الدائم لقلبك الحلو المليان طاقة إيجابية ينعاد عليكي بالسلام والأمان الله يحميلي ياكي من كل شر 💜 @najwakaram