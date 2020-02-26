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الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نادي قضاة مصر ينكس الأعلام حدادًا على حسني مبارك

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 01:41 م
حسني مبارك
حسني مبارك
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نكس نادي القضاة الأعلام أعلي النادي لوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وتوفي حسنى مبارك، أمس الثلاثاء، بمستشفى الجلاء، عن عمر ناهز 91 عاما بعد معاناته مع المرض، ونعت رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع وفاة الرئيس الأسبق بطل حرب أكتوبر.

ومن المقرر، أن يشهد الرئيس السيسى وكبار رجال الدولة وشخصيات ووفود دولية تشييع جثمان الراحل بعد ظهر اليوم من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، ويدفن بمقابر العائلة فى مصر الجديدة.

كما أعلنت جمهورية مصر العربية عن حالة الحداد بجميع الأنحاء لمدة 3 أيام اعتبارًا من الغد كما نكست دولة الإمارات أعلامها حدادا على الرئيس الأسبق.

وشهدت مقابر عائلة مبارك بمصر الجديدة استعدادات لاستقبال الجثمان وقد ترددت انباء انه سيتم العزاء بمسجد المشير بالتجمع الجمعة القادمة، ونشر علاء مبارك على حسابه الشخصى بتويتر برقية عزاء أعلن فيها عن وفاة والده.

وتخرج مبارك من الكلية الجوية عام 1950، ترقى فى المناصب العسكرية حتى وصل إلى منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائدًا للقوات الجوية عام 1972، وقاد القوات الجوية خلال حرب أكتوبر 1973.

وأعلنت رئاسة الجمهورية حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق، وذلك اعتبارًا من غد الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.

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