رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الصناعات الهندسية»: الشباب يهربون من المصانع للعمل على «التوك توك»

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:52 م
محمد المهندس، رئيس
محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية
أحمد عبد الرازق
طباعة
قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إننا نسير على نهج إعادة الثقة بين المنتج المصري والمستهلك، مشيرًاإلى أنه يعتمد على الرحلات الميدانية ومصارحة أصحاب المصانع ومعرفة المشكلات على أرض الواقع.

وأضاف«المهندس»، خلال لقاء ببرنامج «كل يوم» المذاع على فضائية «أون إي»، أنه يستجيب لأى شكاوى من المصانع، مشيرًا إلى أهميتها، وذلك حفاظًا على جودة المنتج المصري وجعل المستهلك يفضل المنتج المحلي على المستورد.

وتابع: «الشباب أصبحوا يفضلون الابتعاد عن العمل بالمصانع ويهربون منها ويقبلون على العمل على التوكتوك»، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالمدارس الفنية يأتي كحل لهذه المشكلة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد موسى يكشف تفاصيل وفاة حسني مبارك (فيديو)

بعد اعتزاله تشجيع النادى.. رامى صبرى يوجه رسالة لجمهور الزمالك

وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

الكويت تحظر سفن 7 دول من التوقف في موانئها

الصور

image description

نجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «بعلم الوصول»

image description

حفل توزيع جوائز السينما المصرية

image description

تقسيمة الأهلى عقب إلغاء لقاء الزمالك

image description

شلل مرورى على دائرى مدينة نصر (صور)

image description

قيادات الداخلية فى الشوارع لتسهيل الحركة المرورية عقب الأمطار الكثيفة

الأكثر قراءة

اعترافات قاتل زوجته بالوراق: «صحيت على صوتها تمارس الجنس مع والدي»

«300 نبضة في الدقيقة».. تفاصيل المرض الذي تسبب فى وفاة حسني مبارك

وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

مدرب «صن داونز» قبل مباراة الأهلى: نعلم ما سيحدث فى جنوب إفريقيا

إنفوجراف

image description

«كورونا» وباء القرن الـ٢١ الذي يهدد العالم

image description

محطات فى حياة محمد حسنى مبارك (إنفوجراف)

image description

المستنقعات التركية.. خسائر أردوغان فى سوريا وليبيا (إنفوجراف)

image description

جهود الحماية المدنية في مواجهة الأمطار (انفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

«أصابع حبيبتي».. لغز عجوز جاء من الأقاليم بمسمار في جبهته

الصحة

تحميك من السكرى وأمراض القلب.. 7 فوائد مذهلة للقرفة

صحيفة أمريكية تكشف كيفية التحكم فى الغضب

مواد غذائية تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

كيف تحمي العين من التهابات الرموش الصناعية؟

منوعات

سجن ريكرز.. جحيم ينتظر «هارفي وينشتاين» مغتصب هوليوود

قبائل هندية تزوج أطفالها من الكلاب لطرد الأرواح الشريرة

دراسة: الحيوانات المنزلية يمكن أن تصاب بـ«كورونا»

روسيا ترصد الأرض بقمر جديد

مقالات الرأي
دعاء خليفة
مبارك بين العاطفة والموضوعية وفبراير
منى رجب
الأغانى الشعبية بين المنع والحرية «1-2»
لينا مظلوم
إحياء شباب القارة السمراء يبدأ بالأمن
مؤمن المحمدي
جمع القرآن
المزيد

الثقافة

«ليلة لا تنسي» ترصد تفاصيل بناء وغرق «تيتانيك»

«اللغز الأنثوى» على طاولة نادى كتاب هن.. الليلة

«الحياة السرية للأشجار».. قصة ليلة واحدة ورواية قد لا تكتمل

الدكتور محمد أبو الغار فى ضيافة صالون جزويت القاهرة.. اليوم