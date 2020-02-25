«الصناعات الهندسية»: الشباب يهربون من المصانع للعمل على «التوك توك»

قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إننا نسير على نهج إعادة الثقة بين المنتج المصري والمستهلك، مشيرًاإلى أنه يعتمد على الرحلات الميدانية ومصارحة أصحاب المصانع ومعرفة المشكلات على أرض الواقع.





وأضاف«المهندس»، خلال لقاء ببرنامج «كل يوم» المذاع على فضائية «أون إي»، أنه يستجيب لأى شكاوى من المصانع، مشيرًا إلى أهميتها، وذلك حفاظًا على جودة المنتج المصري وجعل المستهلك يفضل المنتج المحلي على المستورد.



