مفيد شهاب: مبارك كان متواضعا لا يجرح وينتقد بحياء

قال مفيد شهاب وزير الشئون القانونية الأسبق، إننا ننعي مبارك بكثير من الأسف والحزن، مشيرًا إلى أن وفاته كانت متوقعة بسبب مرضه، ولكن الحزن أصابنا نتيجة بعد سماع الخبر.وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "تن" أن أقرب المواقف وأهمها إليه عن مبارك، هو موقف الأخير من قضية طابا ومفاوضات استرجاعها، حيث كان يتابع عن كثب وكان قلقًا للغاية، ولديه تصميم على تحرير الأرض كاملة.وتابع: كان يتعامل مع الجميع في الحكومة بحكمة وإنسانية شديدة ولم يجرح أحدًا وكان ينتقد بحياء وبطريقة غير مباشرة، وكان متواضعًا.واستطرد: سيذكر له التاريخ أنه كان صاحب الضربة الجوية الأولى فى حرب أكتوبر