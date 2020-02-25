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الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

بدء تدريبات المجموعة الأولى من مشروع «1000 معلم دين مسيحي» بنقادة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 06:44 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
تريزة شنودة_ماريان رسمي
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انطلقت صباح اليوم بدير رئيس الملائكة ميخائيل ببرية الأساس بنقادة، أعمال تدريب المجموعة الأولى من مشروع تدريب "١٠٠٠ معلم دين مسيحي" لقطاع الصعيد الأعلى (محافظات أسوان والأقصر وقنا)، إلى جانب محافظة البحر الأحمر، والتي تأتي ضمن برنامج قداسة البابا تواضروس الثاني لتطوير التعليم الكنسي.

ويقود التدريبات في ورش العمل التي ستستمر لثلاثة أيام، الفريق التدريبي للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وتضمن البرنامج محاضرة افتتاحية حملت عنوان "رصد الواقع" تلاها تقسيم المشاركين إلى خمس مجموعات، تتلقى كل مجموعة ثمانية ورش تدريبية تتنوع ما بين الموضوعات الكتابية والتاريخية والأدبية والتربوية.

يأتي هذا التدريب في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والكنيسة القبطية بغية رفع مستوى الوعي لدى مدرسي الدين المسيحي لدعم أدائهم لعملهم في تدريس مادة التربية الدينية المسيحية. حيث يشرف الدكتور محمود فؤاد مدير عام تنمية التربية الدينية بالوزارة، والدكتور عبد الله إبراهيم حنا الخبير ورئيس المكتب الفني بها على التدريب، بينما يتولي فريق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عملية التدريب ذاتها.

ومن المنتظر أن تجرى عملية تدريب مدرسي الدين المسيحي بخمسة قطاعات جغرافية أخرى لتغطية كافة المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية وذلك حتى السادس من أبريل المقبل.

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