8 عوامل تزيد من خطر تعرضك لسرطان المثانة
الإثنين 24/فبراير/2020 - 11:15 م
إسلام جمالطباعة
يمكن لأي شخص أن ينتهي بسرطان المثانة البولية، ومع ذلك يُقال إن الشخص الذي لديه أحد عوامل الخطر أو العديد من عوامل خطر الإصابة بسرطان المثانة يكون أكثر عرضة للخطر من أي شخص آخر.
وهناك عدة عوامل لخطر سرطان المثانة يمكن تجنبها تماما، الأمر الذى يتطلب بعض التغييرات الغذائية ونمط الحياة البسيطة "healthy builders" الطبى.
• زيادة عمر الإنسان
كلما كبرت، زادت احتمالات الإصابة بسرطان المثانة البولية، فعلى سبيل المثال، حوالي 90 في المئة من المصابين بسرطان المثانة يزيد عمرهم عن 55 عامًا، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية.
• الرجال أكثر عرضة للإصابة بسرطان المثانة
تضيف جمعية السرطان الأمريكية، أيضًا أن الذكور أكثر عرضة للإصابة بسرطان المثانة عن الإناث، في حياتهم، فحوالي 1 من 26 فرصة للإصابة بسرطان المثانة البولية، بينما لدى النساء حوالي 1 من أصل 86 فرصة للإصابة بسرطان المثانة في حياتهم.
• تاريخ العائلة
قد تكون أكثر عرضة للإصابة بسرطان المثانة البولية وهو قريب لك تم تشخيصه بسبب الجينات الوراثية.
• التاريخ الشخصي
قد يتعرض الشخص الذي تم تشخيص إصابته بسرطان المثانة مرة واحدة وتم علاجه بنجاح لخطر الإصابة بنفس النوع من السرطان مرة أخرى في المستقبل، وفقًا لما ذكره الخبراء.
• التدخين
نعلم جميعًا أن الإقلاع عن التدخين يمكن أن يأتي مع الكثير من الامتيازات الصحية، وواحد من هذه الامتيازات هو انخفاض الإصابة بسرطان المثانة.
• انخفاض استهلاك السوائل
شرب الكثير من الماء مفيد بالفعل للمثانة البولية لأنه يساعد على ضمان أن يكون الجزء المذكور من جهاز إفرازك نظيفًا دائمًا، حيث يتم التخلص باستمرار من السموم التي يمكن أن تسبب الإصابة بالسرطان من المثانة.
• التعرض لبعض المواد الكيميائية
يمكن أن يؤدي التعرض المستمر لبعض المواد إلى زيادة احتمال إصابتك بسرطان المثانة البولية، فبعض المواد المذكورة تشمل الزرنيخ والبنزيدين.
• التهابات المثانة المزمنة
يحذر الأطباء من المعاناة المستمرة من التهابات المثانة البولية لأنه شيء يُعتبر عامل خطر لسرطان المثانة.
وهناك عدة عوامل لخطر سرطان المثانة يمكن تجنبها تماما، الأمر الذى يتطلب بعض التغييرات الغذائية ونمط الحياة البسيطة "healthy builders" الطبى.
• زيادة عمر الإنسان
كلما كبرت، زادت احتمالات الإصابة بسرطان المثانة البولية، فعلى سبيل المثال، حوالي 90 في المئة من المصابين بسرطان المثانة يزيد عمرهم عن 55 عامًا، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية.
• الرجال أكثر عرضة للإصابة بسرطان المثانة
تضيف جمعية السرطان الأمريكية، أيضًا أن الذكور أكثر عرضة للإصابة بسرطان المثانة عن الإناث، في حياتهم، فحوالي 1 من 26 فرصة للإصابة بسرطان المثانة البولية، بينما لدى النساء حوالي 1 من أصل 86 فرصة للإصابة بسرطان المثانة في حياتهم.
• تاريخ العائلة
قد تكون أكثر عرضة للإصابة بسرطان المثانة البولية وهو قريب لك تم تشخيصه بسبب الجينات الوراثية.
• التاريخ الشخصي
قد يتعرض الشخص الذي تم تشخيص إصابته بسرطان المثانة مرة واحدة وتم علاجه بنجاح لخطر الإصابة بنفس النوع من السرطان مرة أخرى في المستقبل، وفقًا لما ذكره الخبراء.
• التدخين
نعلم جميعًا أن الإقلاع عن التدخين يمكن أن يأتي مع الكثير من الامتيازات الصحية، وواحد من هذه الامتيازات هو انخفاض الإصابة بسرطان المثانة.
• انخفاض استهلاك السوائل
شرب الكثير من الماء مفيد بالفعل للمثانة البولية لأنه يساعد على ضمان أن يكون الجزء المذكور من جهاز إفرازك نظيفًا دائمًا، حيث يتم التخلص باستمرار من السموم التي يمكن أن تسبب الإصابة بالسرطان من المثانة.
• التعرض لبعض المواد الكيميائية
يمكن أن يؤدي التعرض المستمر لبعض المواد إلى زيادة احتمال إصابتك بسرطان المثانة البولية، فبعض المواد المذكورة تشمل الزرنيخ والبنزيدين.
• التهابات المثانة المزمنة
يحذر الأطباء من المعاناة المستمرة من التهابات المثانة البولية لأنه شيء يُعتبر عامل خطر لسرطان المثانة.