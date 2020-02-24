8 عوامل تزيد من خطر تعرضك لسرطان المثانة

• زيادة عمر الإنسان

• الرجال أكثر عرضة للإصابة بسرطان المثانة

• تاريخ العائلة

• التاريخ الشخصي

• التدخين

• انخفاض استهلاك السوائل

• التعرض لبعض المواد الكيميائية

• التهابات المثانة المزمنة

يمكن لأي شخص أن ينتهي بسرطان المثانة البولية، ومع ذلك يُقال إن الشخص الذي لديه أحد عوامل الخطر أو العديد من عوامل خطر الإصابة بسرطان المثانة يكون أكثر عرضة للخطر من أي شخص آخر.وهناك عدة عوامل لخطر سرطان المثانة يمكن تجنبها تماما، الأمر الذى يتطلب بعض التغييرات الغذائية ونمط الحياة البسيطة "healthy builders" الطبى.كلما كبرت، زادت احتمالات الإصابة بسرطان المثانة البولية، فعلى سبيل المثال، حوالي 90 في المئة من المصابين بسرطان المثانة يزيد عمرهم عن 55 عامًا، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية.تضيف جمعية السرطان الأمريكية، أيضًا أن الذكور أكثر عرضة للإصابة بسرطان المثانة عن الإناث، في حياتهم، فحوالي 1 من 26 فرصة للإصابة بسرطان المثانة البولية، بينما لدى النساء حوالي 1 من أصل 86 فرصة للإصابة بسرطان المثانة في حياتهم.قد تكون أكثر عرضة للإصابة بسرطان المثانة البولية وهو قريب لك تم تشخيصه بسبب الجينات الوراثية.قد يتعرض الشخص الذي تم تشخيص إصابته بسرطان المثانة مرة واحدة وتم علاجه بنجاح لخطر الإصابة بنفس النوع من السرطان مرة أخرى في المستقبل، وفقًا لما ذكره الخبراء.نعلم جميعًا أن الإقلاع عن التدخين يمكن أن يأتي مع الكثير من الامتيازات الصحية، وواحد من هذه الامتيازات هو انخفاض الإصابة بسرطان المثانة.شرب الكثير من الماء مفيد بالفعل للمثانة البولية لأنه يساعد على ضمان أن يكون الجزء المذكور من جهاز إفرازك نظيفًا دائمًا، حيث يتم التخلص باستمرار من السموم التي يمكن أن تسبب الإصابة بالسرطان من المثانة.يمكن أن يؤدي التعرض المستمر لبعض المواد إلى زيادة احتمال إصابتك بسرطان المثانة البولية، فبعض المواد المذكورة تشمل الزرنيخ والبنزيدين.يحذر الأطباء من المعاناة المستمرة من التهابات المثانة البولية لأنه شيء يُعتبر عامل خطر لسرطان المثانة.