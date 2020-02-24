«التعليم»: لم نتخذ قرارًا بتعطيل الدراسة غدًا

قال رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، إن الوزارة لم تعطل الدراسة غدًا بالمدارس نتيجة سوء الأحوال الجوية، لافتًا إلى أن كل محافظة هي التي تحدد تعطيل الدراسة.أضاف نائب وزير التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل إلى أن تعطيل الدراسة بسبب الأمطار سلطة تقديرية لكل محافظ داخل محافظته.تابع حجازي "لم نتخذ قرارًا بتعطيل الدراسة وهناك شائعات كثيرة منتشرة على مواقع التواصل لا أساس لها من الصحة".وشهدت أغلب محافظات الجمهورية، اليوم، طقسًا غير مستقرًا على كافة الأنحاء، تعرضت خلاله البلاد لأمطار غزيرة وذلك وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأن تصل موجة الطقس السيئ لذروتها اليوم الاثنين وتستمر غدًا وتنتهي الأربعاء المقبل.