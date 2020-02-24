أحمد موسى: «فضيحة بجلاجل.. الشعب منتظر خناقة الاتحاد ومرتضى»

انفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء بسبب عدم وصول لاعبي الزمالك إلى استاد القاهرة، قائلًا: "لاعبو الزمالك الناشئين تم إحضارهم من المدارس لخوض القمة، ولا أحد يعلم متى سيصل أتوبيس نادي الزمالك إلى استاد القاهرة".وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "سلم لي على الدوري والانضباط، الزمالك قال فرصة نودي لهم الأشبال، وباعت 11 واحد لو واحد اتعور مفيش بديل، هنجيب لاعيبة منين؟ الدنيا مطرة".وأردف: "الناس في أوروبا بيلعبوا والأمطار شغالة، لكن الكرة عندنا مختلفة.. مستطيلة.. لا عندنا معندناش أندية ولا لعيبة".وتابع: "البلد والشعب منتظر خناقة الاتحاد ومرتضى منصور، فضيحة بجلاجل".وواصل: "العيال سخنوا في الأتوبيس، نزلوا رمسيس يسخنوا في عز المطرة، ودلوقتي يقول لك عندي النية هلاعب الأهلي بالأشبال، بس الأتوبيس في الطريق، أعمل إيه؟".