خالد الجندى: «إحمدوا ربنا إنكم مش إخوانجية بمخ زلابية» (فيديو)

قال خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الله سبحانه وتعالى خلق العقول درجات، متابعًا: «هناك عقول مثل السمسمة، وعقول كبيرة ومتزنة».وأضاف خالد الجندي خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" مساء الإثنين: «إعلاميي جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة زعلانين، إني بدعي "يارب دخلني الجنة واحشرني مع الرئيس السيسي، بيتهموني إني بدعائي ده ضمنت الجنة».وتابع خالد الجندي: «ياحسرة على الشهادات اللي خدوها.. دماغهم فيها زلابية».واستنكر الجندي اتهامهم: «لو ربنا كان رزق البُعده فهم، كانوا ممكن يتصوروا إن يارب دخلني الجنة معناها إني ضامن الجنة.. أنا لا ضامن الجنة ليا ولا ضامنها ليك ولا ضامنها لأهل الأرض كلهم».واختتم: «احمدوا ربنا واسجدوا له شاكرين إنكم مش إخوانجية، كان زمانكم مخكم فيه زلابية».