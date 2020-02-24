أستاذ جهاز هضمي يوضح أضرار القهوة والتدخين (فيديو)

قال الدكتور سراج زكريا أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، إن القهوة مفيدة للكبد لكنها تضر ارتجاع المريء وقرحة المعدة والأثنى عشر والقولون العصبي.وأشار أستاذ الجهاز الهضمي والكبد خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن التدخين لعنة مضر للكبد وملعون في المريء والمعدة والإثنى عشر، لأن النيكوتين يزيد نسبة الحمض في المعدة.وأردف: «لا يمكن أن نقول للمدخن توقف، لأنه إدمان، لكن ننصحه بتقليل السجائر، من أجل أسرته، ومن يدمن التدخين كستايل وحركة تعود يقوم بها ننصحه بوضع السيجارة في فمه مطفية، أو يشعلها ويطفئها، وبهذا يكون حصل على نصف المتعة".