لماذا اعتذر أمير طعيمة لمحمد رمضان؟ (فيديو)

قال محمد رمضان إن الشاعر الغنائي أمير طعيمة تحوّلت علاقته به من عداوة إلى محبة.أضاف رمضان، خلال لقائه في برنامج "كاربول كاريوكي" بالعربي، مع الفنان هشام الهويش، المذاع عبر فضائية SBC السعودية، أن أمير طعيمة كان قد هاجمه في منشور عبر صفحته على موقع "فيس بوك"، وبعد ذلك تم الصلح بينهما واعتذر له.تابع "أمير طعيمة قالي لي أنا كتبت المنشور عن شخص آخر غير اللي عرفته وبعتذر لك"، وأصبحا أصدقاء بعدها ووقتها قال له محمد رمضان: "أنا لو مكانك كنت هاكتب أكتر من كدا".كان أمير طعيمة، قد قال في منشور منذ عامين عبر فيس بوك: "الأخ محمد رمضان نزل علي صفحته الموثقة في الانستجرام بوست وهو راكب عربية فيراري في بيته، بيقول فيه: الحمد لله على أعلى نسبة مشاهدة لنسر الصعيد (إياك تفكر تسبق الفيراري) انتظروا الأغنية كاملة على قناتي ع اليوتيوب ولا عزاء للأغبياء".أضاف: "في إهانة واضحة ومباشرة لكل من شارك في الموسم الرمضاني الحالي، تخيل الموسم ده شارك فيه عادل إمام ويحي الفخراني، وغيرهم ممن سبقوه ومن هم من جيله ومنهم من يفوقوه في الموهبة وفي احترام زملائهم. وكمان مشغل اغنية بتقول أنه رقم واحد وكلام كتير لا يحمل أي احترام للمنافسين".