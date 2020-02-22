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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مدير مؤسسة مجدي يعقوب: المركز الجديد يتسع لـ80 ألف مريض

السبت 22/فبراير/2020 - 11:01 م
مجدي يعقوب
مجدي يعقوب
سناء إسماعيل
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قال مجدي إسحاق الرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة مجدي يعقوب، إن مركز جراحة القلب في أسوان أصبحت له شهرة عالمية ومعترف به من جميع المراكز الكبرى التي تعتبره ندًا لها.

وأضاف إسحاق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» المذاع عبر فضائية «الأولى»: «فنلندا رئيس جراحة القلب بأمريكا، طلب منا تدريب الأطباء الأمريكيين الصغار في أسوان، لأنه يرى عمليات لا يرونها لديهم وعمليات طورها الدكتور مجدي والفريق المساعد له، وهذا يعد تغييرا جذريا للأمور، بعد أن كنا نتدرب عندهم هم الآن من يتدربون لدينا».

وتابع: «المركز الجديد مساحته 80 ألف متر مربع، ويضم 300 غرفة و120 غرفة إنعاش و5 غرف عمليات ويتسع لـ80 ألف مريض، ومن المقرر إجراء 3 آلاف عملية جراحة قلب معقدة و10 آلاف عملية جراحية على مدار العام، ويضم كامل التجهيزات من أجهزة قياس وتصوير وأحدث تقنيات تخطيط القلب ومراقبة الجهد القلبي».

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