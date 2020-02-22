«التموين»: مبادرات لخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة بالإسكندرية

استقبل المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، بديوان عام مديرية التموين التجارة الداخلية، اللواء محمود رمضان رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، وتم عقد اجتماع حضره كل من سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة بالمديرية، والمهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي.وجرى مناقشة عدة أمور هامة تخص المجمعات الاستهلاكية، منها تطوير أداء المجمعات خلال الفترة القادمة لتظل حائط الصد الأول لمكافحة ارتفاع أسعار السلع من خلال توافر جميع السلع الأساسية والتموينية للمواطنين، كذلك اللحوم والدواجن والأسماك وغيرها، حيث إن سلسلة المجمعات الاستهلاكية تعتبر المنافذ الرئيسية للتموين بالإسكندرية والتي تلعب دورا هاما وحيويا واستراتيجيا في ضبط الأسعار في الأسواق والعمل على خفضها من خلال سياسة كثرة المعروض من السلع وتنوعها، وجودتها وبأسعار تنافسية.كما اقترح وكيل وزارة التموين، عمل مبادرة خلال الفترة القادمة لخفض أسعار الخضار والفاكهة تحت رعاية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ودراسة عدة مقترحات وعروض لسلع شهر رمضان والاستعداد لاستقبال الشهر الكريم من الآن لمنافسة المعروض في الأسواق لصالح المواطن السكندري.ومن جانبه صرح المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي، أن الفترة القادمة ستشهد عدة اجتماعات مع إدارة المجمعات الاستهلاكية، لمتابعة تنفيذ تلك المبادرات مع الاهتمام بالمظهر العام للمجمع الاستهلاكي، والاهتمام بحسن معاملة المواطنين.