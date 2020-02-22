تفاصيل مقتل سائق تاكسي على يد أربعة رجال (فيديو)

كشفت السيدة فكرية محمد، تفاصيل مقتل ابنها على يد أربعة رجال في الدقهلية، كان اثنين من الجناة يرتديان النقاب.وقالت فكرية، في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إن 4 رجال، اثنين منهما كان يرتديان النقاب طلبوا منه توصيلهم من المنصورة إلى المحلة، وفي الطريق حاولوا أن يشربوه عصير مخدر، لكنه رفض فهجموا عليه بمطواة في رقبته، وطلبوا منه أن ينزل من التاكسي لكنه رفض لأن التاكسي مديون.وأردفت السيدة فكرية: "طعنوه في رأسه وبطنه، ورموه في في الكرسي الخلفي، وأثناء قيادتهم للتاكسي اتصدموا في عمود، والناس أوقفتهم، هرب اتنين واتقبض على اتنين منهم".ووجهت والدة المجني عليه رسالة للنائب العام، قائلة: "عايزة حق ابني وإعدام المتهمين لأنهم حرقوا قلبي، شاب عمره 29 وترك طفلين، والسيارة مديونة".