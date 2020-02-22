محافظ الشرقية يطالب بتقنين الدروس الخصوصية

دعا الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إلى تقنين الدروس الخصوصية بين الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة.وأوضح غراب في حواره مع الدكتور محمد الباز ببرنامجه «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور»، أن الدروس الخصوصية أصبحت اقتصاديات ضخمة للغاية، وأصبحت لها مراكز تضم مدرسين على أعلى مستوى، متسائلا: «ما المانع من تقنين هذه الدروس الخصوصية إخضاع مركزها لإشراف وزارة التربية والتعليم».واقترح محافظ الشرقية أن تكون مجانية التعليم لمن يلتزم بالحضور في المدارس، ومن يتغيب عن المدرسة يلتزم بدفع تكلفة العملية التعليمية كاملة باعتبار أنه يستطيع الحصول على دروس خصوصية.واستكمل أنه يقترح استعانة المدارس بالمدرسين والتعاقد معهم بالحصة.