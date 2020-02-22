اجتماع رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية اليوم

تعقد المحكمة الدستورية، اليوم السبت، وعلى مدار 3 أيام، اجتماع القاهرة الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.وقال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية، إن المحكمة الدستورية لها دور فعال في اتحاد الرقابة القضائية الإفريقية والعالمية، مشيرًا إلى أن المحكمة تستضيف الاجتماع الرابع على التوالي لرؤساء المحاكم الإفريقية، تحت رعاية رئيس الجمهورية.وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل يومين للإعلان عن تفاصيل الاجتماع، أن ذلك الاجتماع كان مبادرة من المحكمة الدستورية المصرية لجميع المحاكم الدستورية الإفريقية والدولية، وأن المحكمة ستستضيف جمعًا كبيرًا من رؤساء المحاكم الإفريقية؛ لمناقشة الموضوعات الدستورية والقانونية المهمة ذات الشأن المشترك وتبادل الخبرات.وأوضح أن المحكمة الدستورية لها علاقات كبيرة على المستوى الإفريقي والدولي، وتتمتع بمكانة كبيرة.وقال المستشار بولس فهمي، المتحدث الرسمي للمحكمة الدستورية: "إنه سيشارك في أعمال المؤتمر رؤساء وأعضاء بالمحاكم والمجالس الدستورية العليا بسائر الدول الإفريقية، إلى جانب مشاركة سفراء الدول المدعوة وعدد من الخ براء الدوليين والقضاء الدستوري".وقال المستشار عمر الشريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الاجتماع سيكون بحضور 35 دولة مشتركة بأكثر من 100 قاضٍ من مختلف الدول.