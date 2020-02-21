الفنان علي قاسم يحكي عن بداية حبه للسينما

قال الفنان على قاسم، إنه التحق بكلية الهندسة بسبب حبه لمادة الرياضيات والفيزياء، وإنه كان معلومًا لدى العائلة أنه سيلتحق بكلية الهندسة.أضاف قاسم، خلال لقائه ببرنامج "on set"، المُذاع على فضائية "on drama"، أن حبه للتمثيل جاء بالتدريج، وبدأ ذلك عن طريق مشاهدة الأفلام، وأصبح هذا الأمر مقدسا لديه.كما أوضح قاسم أنه التحق بأحد ورش التمثيل وهو في كلية الهندسة، ليبدأ في أخذ قرار التمثيل في عام 2016، كما أشار إلى أن أول تجاربه الفنية كان فيلم عشم، كما أنه يحضر حاليًا لتصوير مسلسل فرنسى في المغرب، وأن مشاركته في هذا المسلسل ستفرق معه كثيرا.