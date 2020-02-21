بعد تعيينها وزيرة للثقافة بتونس.. محطات في حياة شيراز العتيري

بعد أيام من حصولها على جائزة شخصية العام العربية السينمائية من مركز السينما العربية وهوليوود ريبورتر، أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف إلياس الفخفاخ عن تعيين شيراز العتيري وزيرًا للثقافة في تشكيل حكومته.شيراز العتيري هي المديرة العامة السابقة للمركز الوطني للسينما والصورة في تونس، قدمت العديد من الإسهامات للسينما التونسية خلال فترة الثلاثة سنوات التي تولت فيها هذا المنصب منذ 2017 وحتى نوفمبر 2019.أسست برنامج "سنتو" للتعاون المشترك الذي يركز على تطوير مشروعات الأفلام العربية والإفريقية في مرحلة التأليف، كما يروّج لعمليات الإنتاج المشترك بين دول المغرب العربي ودول إفريقيا التي تقع جنوب الصحراء الكبرى، وأنشأت منصة الفيلم العربي ضمن فعاليات مهرجان منارات التي تدعم عمليات الإنتاج السينمائي لمشاريع أفلام المخرجين العرب الصاعدين.تمتلك "شيراز" خبرة طويلة في مجال التكنولوجيا، إذ حصلت على الدكتوراه في علوم الحاسب الآلي في تخصص نظم معلومات وتنقيب البيانات من المدرسة الوطنية للعلوم الإعلامية في عام 2004، وفي الفترة من 2006 حتى 2011 ترأست المعهد العالي لفنون الملتيميديا بمنوبة.أثرت خلفيتها في دراسة علوم الحاسب الآلي على شغفها تجاه السينما، فأطلقت منصة قرطاج ديجيتال ضمن فعاليات أيام قرطاج السينمائية، وتجمع المنصة بين خبراء الأفلام والتكنولوجيا لاكتشاف طرق جديدة للسرد القصصي من بينها تقنيات الواقع الافتراضي والمؤثرات البصرية، كما أسست مختبر الإبداع الرقمي الذي يخلق مساحة لاستيعاب الشباب التونسي المهتم بالمجالات الإبداعية.وتتسلم شيراز العتيري جائزة شخصية العام العربية السينمائية خلال الدورة الحالية من مهرجان برلين السينمائي الدولي، كما يسلط العدد الجديد من مجلة السينما العربية في مهرجان برلين السينمائي الدولي، الضوء على مسيرة شيراز المهنية.