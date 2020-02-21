رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 21 فبراير 2020 الموافق 27 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بعد تعيينها وزيرة للثقافة بتونس.. محطات في حياة شيراز العتيري

الجمعة 21/فبراير/2020 - 12:21 م
شيراز العتيري
شيراز العتيري
دعاء عبد المقصود
طباعة
بعد أيام من حصولها على جائزة شخصية العام العربية السينمائية من مركز السينما العربية وهوليوود ريبورتر، أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف إلياس الفخفاخ عن تعيين شيراز العتيري وزيرًا للثقافة في تشكيل حكومته.

شيراز العتيري هي المديرة العامة السابقة للمركز الوطني للسينما والصورة في تونس، قدمت العديد من الإسهامات للسينما التونسية خلال فترة الثلاثة سنوات التي تولت فيها هذا المنصب منذ 2017 وحتى نوفمبر 2019.

أسست برنامج "سنتو" للتعاون المشترك الذي يركز على تطوير مشروعات الأفلام العربية والإفريقية في مرحلة التأليف، كما يروّج لعمليات الإنتاج المشترك بين دول المغرب العربي ودول إفريقيا التي تقع جنوب الصحراء الكبرى، وأنشأت منصة الفيلم العربي ضمن فعاليات مهرجان منارات التي تدعم عمليات الإنتاج السينمائي لمشاريع أفلام المخرجين العرب الصاعدين.

تمتلك "شيراز" خبرة طويلة في مجال التكنولوجيا، إذ حصلت على الدكتوراه في علوم الحاسب الآلي في تخصص نظم معلومات وتنقيب البيانات من المدرسة الوطنية للعلوم الإعلامية في عام 2004، وفي الفترة من 2006 حتى 2011 ترأست المعهد العالي لفنون الملتيميديا بمنوبة.

أثرت خلفيتها في دراسة علوم الحاسب الآلي على شغفها تجاه السينما، فأطلقت منصة قرطاج ديجيتال ضمن فعاليات أيام قرطاج السينمائية، وتجمع المنصة بين خبراء الأفلام والتكنولوجيا لاكتشاف طرق جديدة للسرد القصصي من بينها تقنيات الواقع الافتراضي والمؤثرات البصرية، كما أسست مختبر الإبداع الرقمي الذي يخلق مساحة لاستيعاب الشباب التونسي المهتم بالمجالات الإبداعية.

وتتسلم شيراز العتيري جائزة شخصية العام العربية السينمائية خلال الدورة الحالية من مهرجان برلين السينمائي الدولي، كما يسلط العدد الجديد من مجلة السينما العربية في مهرجان برلين السينمائي الدولي، الضوء على مسيرة شيراز المهنية.

موضوعات متعلقة

عبدالله جمعة يستفز جماهير الأهلى بعد الفوز بالسوبر المصرى (فيديو)

مكافأة مليون جنيه لمَن يقرأ 30 كتابًا ويُلخِّصها في الغردقة

السوبر المصرى.. موعد مباراة الأهلى والزمالك والقنوات الناقلة

القبض على بطل فيديو «عبده موته» بعد تمزيقه طالبًا بالإسكندرية

الصور

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

image description

جامعة المنيا تختتم فعاليات اليوم العلمي لطب الأسنان (صور)

image description

محافظ الغربية يبحث سبل تطوير قرية كفر سليمان (صور)

الأكثر قراءة

عبدالله جمعة يستفز جماهير الأهلى بعد الفوز بالسوبر المصرى (فيديو)

وقف العمل بشهادات الميلاد بعد 6 أشهر من إصدارها «شائعة»

العثور على جثة الصياد المصري المختفي في مياه الخليج بالكويت

القبض على بطل فيديو «عبده موته» بعد تمزيقه طالبًا بالإسكندرية

إنفوجراف

image description

كل شيء عن «الشقة من حق الزوجة» (إنفوجراف)

image description

أم بلا قلب.. قتلت ابنيها انتقامًا من زوجها (انفوجراف)

image description

موسم اكتئاب الربيع.. الأعراض والعلاج (إنفوجراف)

image description

المهرجانات في المحكمة (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

معدل الإصابة بالأزمات القلبية ينخفض بين الرجال أكثر من النساء

حليب الإبل يحميك من ارتفاع السكر والكولسترول بالدم

دراسة خطيرة تكشف أثر الوجبات السريعة على الشهية

الحمية الغذائية المناسبة تعيد توازن البكتيريا النافعة

منوعات

60 % تراجع في إصابات الإنفلونزا باليابان

ما لا تعرفه عن فيروس كورونا (فيديو)

نيوزيلاندا تحكم بالسجن مدى الحياة لقاتل السائحة البريطانية

دراسة: القطط والكلاب تتأثر بالأبراج الفلكية والنجوم مثل البشر

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: سر «بعض الشيء»
د. محمد عفيفي
الروس فى مصر
مدحت بشاى
أيام مرسى.. عام الصدمات
جمال طه
العراق بين أمريكا و«ناتو».. وعودة فزاعة «داعش»
المزيد

الثقافة

سفير فرنسا يفتتح معهدًا ثقافيًا بالشيخ زايد

وفاة الفنان التشكيلي مصطفى عبدالوهاب بعد صراع مع المرض

فتح باب التقديم لمسابقة «تراثي 5» للتصوير الفوتوغرافي

«نظام التفاهة» على طاولة مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية