لحظة وصول شيرين وحسام حبيب إلى حفل الكويت (فيديو)
الخميس 20/فبراير/2020 - 10:40 م
سناء إسماعيلطباعة
وصلت الفنانة شيرين عبدالوهاب، لمقر حفلها بالجامعة الأمريكية في الكويت، قبل قليل، برفقة زوجها ومدير أعمالها الفنان حسام حبيب.
وأطلت شيرين عبدالوهاب بفستان جلد واسع باللون الأسود، وكان في استقبالها وفدا من منظمين الحفل.
وكشفت بعض المصادر أن شيرين ستعلن الليلة عودتها لمواقع التواصل الاجتماعي بعد غياب دام لأشهر.
ويعد هذا هو الحفل الأول لشيرين عبدالوهاب في الكويت بعد اعتذارها عن حفلها مع الفنان الكبير نبيل شعيل قبل أسابيع.
وأطلت شيرين عبدالوهاب بفستان جلد واسع باللون الأسود، وكان في استقبالها وفدا من منظمين الحفل.
وكشفت بعض المصادر أن شيرين ستعلن الليلة عودتها لمواقع التواصل الاجتماعي بعد غياب دام لأشهر.
ويعد هذا هو الحفل الأول لشيرين عبدالوهاب في الكويت بعد اعتذارها عن حفلها مع الفنان الكبير نبيل شعيل قبل أسابيع.
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• • • لحظة وصول ملكة المشاعر الى حفلها المقام في الكويت #شيرين_في_AUM #شيرين | #الشعب_الشيريني | #ملكة_المشاعر | تابعوا حسابات ملكة المشاعر الرسمية : https://www.youtube.com/OfficialSherine https://www.instagram.com/sherine https://twitter.com/sherine https://m.facebook.com/OfficialSherine _____________ تابعوا حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي : https://www.instagram.com/3sha8Shereen https://twitter.com/3sha8Shereen