لحظة وصول شيرين وحسام حبيب إلى حفل الكويت (فيديو)

وصلت الفنانة شيرين عبدالوهاب، لمقر حفلها بالجامعة الأمريكية في الكويت، قبل قليل، برفقة زوجها ومدير أعمالها الفنان حسام حبيب.وأطلت شيرين عبدالوهاب بفستان جلد واسع باللون الأسود، وكان في استقبالها وفدا من منظمين الحفل.وكشفت بعض المصادر أن شيرين ستعلن الليلة عودتها لمواقع التواصل الاجتماعي بعد غياب دام لأشهر.ويعد هذا هو الحفل الأول لشيرين عبدالوهاب في الكويت بعد اعتذارها عن حفلها مع الفنان الكبير نبيل شعيل قبل أسابيع.