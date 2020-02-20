فلوكس يدعو منى فاروق لمسلسله الجديد: كلنا أخطاء ولكنه ستر الله

أعلن الفنان أحمد فلوكس، تضامنه مع الفنانة منى فاروق، بعد الأزمة التي تتعرض لها بعد خروجها من السجن وعزوف المنتجين عنها وتهديدها بالانتحار.وقال في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام": "الأخت والزميلة العزيزة منى فاروق، كلنا أخطاء ولكنه ستر الله، ولعل ما حدث لك علامة حب من الله، لأن الله إن لم يكن يحبك لما رفع ستره عن خطئك لكي تعودي إلى رحابه".وأضاف: "وإيمانا مني بأن الله يسبب الأسباب ليعفو عن عباده، فأحب أن أبشرك بأن دورك في المسلسل الإذاعي طلقني شكرا في انتظارك، وفي كل أعمالي الشخصية، إحنا شعب طيب وجدع وبننسى الوحش وبنفتكر الحلو، وكلنا بجوارك حتى تتجاوزي محنتك".وكانت منى فاروق، كشفت عن أنها عانت كثيرًا من نبذ المجتمع لها بعد خروجها من السجن، مؤكدة أنها أخطأت ونالت جزاء خطئها.وتضامن مع منى فاروق، عدد من النجوم منهم الفنان شريف منير، والفنان محمود البزاوي.