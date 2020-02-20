بكرى: السيسى يستطيع حماية كل ذرة تراب فى مصر

قال الإعلامي مصطفى بكري إن ما يحمي مصر ليس القوة العسكرية فقط، وإنما الحكمة والذكاء والتكتيك والرؤية السياسية لمواجهة الأزمات والمؤامرات والتحديات الكبيرة.وأضاف بكري خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» أن هناك هجوما على المنطقة، لكن مصر بها قيادة تحميها من كافة المحاور الاستراتيجية.وأكد بكري أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قائد وطني يحمي كل ذرة تراب في هذا الوطن، ولديه القدرة والقوة ليلزم كل شخص عند حدوده.وأشار بكري إلى أن الرئيس السيسي استعاد الدور المحوري لمصر في إفريقيا، وعمل على وجود علاقات متوازنة مع الشرق والغرب والشمال والجنوب؛ لتوطيد الإخوة من أجل الحفاظ على سياسية متناغمة مع دول العالم تحظى فيها مصر بالاحترام.